Власти Франции встревожены высоким уровнем насилия в отношении женщин

Французские власти обеспокоены высоким уровнем домашнего насилия в отношении женщин. Согласно данным, обнародованным французским правительством, в прошлом году во Франции 109 женщин были убиты мужьями или сожителями, передает Арменпресс.

"Общее число смертей, вызванных бытовым насилием, составило 247 человек. Сюда входят также и самоубийства, совершенные, как правило, женщинами, не видевшими иного выхода", - говорится в заявлении главы МВД Франции Кристофа Кастанера и государственного секретаря по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппы. "Франция полностью мобилизована для борьбы с насилием в семье, которое абсолютно неприемлемо, и обязуется сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации", - отмечают представители правительства.

По данным неправительственных организаций, во Франции ежегодно жертвами насилия со стороны мужчин становятся около 220 тыс. женщин. Каждая третья француженка подвергается преследованиям или сексуальному насилию на работе, и лишь немногие решают обратиться в полицию.

"Борьба за гендерное равенство и искоренение насилия в отношении женщин является приоритетным направлением работы французского правительства", - сказала в интервью радиостанции France Info Марлен Шьяппа.