Саакашвили хочет возглавить свободную экономическую зону в Анаклия

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что после возвращения в Грузию он хотел бы стать руководителем свободной экономической зоны Лазики – глубоководного порта в поселке Анаклия на западе Грузии. Как передает Арменпресс, об этом Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2».



По его словам, после того, как в Грузии сменится власть, он не собирается «подобно Иванишвили», неформально управлять страной и вообще не претендует на должность в правительстве.



«Когда я говорю, что не буду в правительстве, это не уловка», – сказал Саакашвили.



Что касается того, где он видит себя в случае возвращения в Грузию, экс-президент сказал:



«Моя амбиция – превратить Грузию в успешную морскую страну, где наша морская полоса будет примерной для всего мира. Я внесу заявку на позицию управляющего своободной экономической зоной Лазики. Хочу быть руководителем экономической зоны Лазики».



Церемония начала строительства глубоководного порта в Анаклия состоялась 3 октября 2016 года. Георгий Квирикашвили, который был тогда премьер-министром Грузии, заявил, что порт начнет функционировать через три года – то есть в 2019 году.



