Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Госинспекция по безопасности продуктов питания проводит усиленный пограничный контроль за качеством импортируемых яиц


С целью предотвращения ввоза в Армению нестандартных яиц, Госинспекция по безопасности продуктов питания проводит усиленный пограничный контроль за качеством импортируемых яиц, ужесточив с 27-го ноября контроль по отношению к яйцам из третьих стран и стран ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госинспекция по безопасности продуктов питания Армении. За основание по ужесточению контроля принято решение органов РФ «О зонировании инфекционных заболевaний животных», в связи с обнаружением птичьего гриппа в ряде регионов РФ (действуют следующие ограничения: http://snund.am/?p=27692).


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации