Крупные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии

Пожарные расчеты не могут локализовать масштабное возгорание в австралийском штате Квинсленд. В центральной части региона огнем уничтожены 35 жилых домов и сельскохозяйственные угодья на площади более 17 тыс. га, эвакуированы более 800 человек. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пожарная служба штата в Twitter.

"Условия остаются очень сложными для пожарных, и в ближайшие 48 часов мы ожидаем их ухудшения из-за высокой температуры и сильного ветра", - сказал глава оперативного штаба экстренных служб штата Крейг Кроуфорд в интервью радиостанции ABC.

Для жителей пострадавших районов открыты эвакуационные центры. Ожидается, что в течение дня еще 800 человек будут эвакуированы.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы более 300 пожарных и специальная техника. На территории районов Ойстер Крик, Рулс Бич, Агнес Уотер, Баффл Крик и Дипуотер объявлена чрезвычайная ситуация, жители районов эвакуированы.