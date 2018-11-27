По делу о ножевом ранении школьника предъявлено обвинение несовершеннолетнему

По делу о ножевом ранении школьника в ереванском квартале Нарекаци предъявлено обвинение 17-летнему юноше.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении. По сведениям, следствие по данному делу завершено. Обвинение предъявлено ученику 12-го класса. Инцидент произошел 29 января текущего года. Два брата поспорили во дворе школы с двумя другими учениками. Выяснение отношений продолжилось около гаражей. Спор перерос в потасовку, во время которой один из братьев (2001 г.р.) ударил сверстника ножом, нанеся опасное для жизни ранение. Юноше предъявлено обвинение по ч.1 статьи 112 УК. Молодой человек передан под опеку родителей. Дело передано в суд.