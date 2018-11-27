В ОАЭ помиловали более 1,8 тысячи заключенных в честь праздника

Более 1,8 тысячи заключенных в разных эмиратах ОАЭ будут освобождены досрочно по указаниям правителей в преддверии Национального дня, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The National.

Вице-президент ОАЭ и правитель Дубая помиловал 625 заключенных в понедельник. Днём ранее президент ОАЭ шейх Халифа распорядился освободить 785 заключённых и оплатить их финансовые задолженности.

Кроме того, власти в Шардже распорядились об освобождении 182 отбывающих наказание, в Аджмане — 90, в Рас Аль Хайме — 205, в Фуджайре — 65.

Национальный день ОАЭ ежегодно отмечается 2 декабря. В этот день в 1971 году было заключено соглашение о создании независимого государства между шестью эмиратами во главе с Абу-Даби. Седьмой эмират — Рас-эль-Хайма — присоединился к ним в 1972 году.