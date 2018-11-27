Никол Пашинян отрицает слухи о том, что Армении не поставляется оружие

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отрицает слухи о том, что Армении с мая месяца не поставляется оружие. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе предвтборного митинга блока «Мой шаг» в городе Спитак, откликаясь на заявление члена бюро АРФД Гранта Маргаряна.

«Поставки оружия в Армению идут по плану. ВС Армении и армянский народ готов встать на защиту родины»,- сказал он.

Пашинян, с целью участия в агиткампании блока «Мой шаг», ушел в отпуск.

Напомним, что в первую тройку списка «Мой шаг» включены и.о. главы Правительства Никол Пашинян, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян и депутат распущенного парламента Лена Назарян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.