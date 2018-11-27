Дочь Джеки Чана вступила в брак с женщиной

Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с жительницей Канады Энди Отом, как передает Арменпресс, об этом об этом свидетельствует записи в Instagram обеих девушек.

"Вернулись в Гонконг как жена и жена", — написала Отом в своем посте.

Пара вступила в брак в Торонто, после чего отправилась в Гонконг, где однополые браки запрещены.

В мае этого года Этта У Чжолинь заявила, что ей и ее партнерше якобы пришлось месяц ночевать под мостом, из-за того, что их родители не приняли их сексуальную ориентацию.