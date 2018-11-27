General Motors объявил о планах массовых увольнений и закрытии заводов в США

Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors (GM) поставил перед собой задачу к концу 2020 года увеличить приток свободных средств на $6 млрд за счет сокращения расходов, увольнений и прекращения выпуска нерентабельных марок автомобилей. Этот план призван ускорить трансформацию автогиганта в предприятие, главными отличительными чертами которого должны стать нулевые показатели аварий, выхлопов и загрязнения окружающей среды, передает Арменпресс.

GM уточнила, что в минувшие четыре года она сосредоточила финансовые средства и ресурсы на наращивании выпуска кроссоверов, внедорожников и грузовых машин, инвестировав в соответствующие предприятия с совокупным штатом 17,6 тыс. сотрудников $6,6 млрд. В 2019 году этих ресурсов будут лишены, а, значит, закрыты заводы в Детройте (штат Мичиган) и штате Огайо, а также в городе Ошава (провинция Онтарио, Канада). Работу могут прекратить еще два предприятия за пределами Северной Америки. В начале этого года GM уже объявляла о закрытии завода в южнокорейском Кунсане.

General Motors приступила к сокращению на 15% численности сотрудников с трудовыми договорами и размера их зарплат. Автогигант рассчитывает таким образом уменьшить на 25% количество руководителей различных звеньев для оптимизации принятия решений.