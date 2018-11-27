Заместитель генерального секретаря ФФА Артур Азарян назначен делегатом на встречу группового турнира лиги Европы УЕФА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА.

29 ноября, на стадионе “Астана арена” столицы Казахстана Астаны состоится встреча 5-го тура группы К турнира лиги Европы УЕФА 2018/2019 гг. между казахстанской “Астаной” и киевским “Динамо”. Делегатом УЕФА на встречу назначен начальник департамента футбола ФФА, заместитель генерального секретаря ФФА Артур Азарян.