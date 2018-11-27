Правящая партия уверена в победе Зурабишвили с большим преимуществом

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили сможет одержать победу во втором туре выборов с большим преимуществом, передает Арменпресс.

В Грузии 28 ноября состоится второй тур президентских выборов. За президентское кресло помимо Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", поборется член партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное объединение "Сила в единстве".

"Думаю, что мы выиграем эти выборы с большим преимуществом. Наша задача, выиграть эти выборы примерно, хотя бы на 200 тысяч голосов. Это реалистично, и мы работаем над этим", - заявил Кобахидзе.

По его словам, то что тенденция очень позитивная, подтверждают и внутренние исследования "Грузинской мечты".

В преддверии второго тура выборов в СМИ стали появляется разные исследования рейтингов кандидатов. Так в понедельник, популярные интернет-издания ipn.ge,ambebi.ge и kvirispalitra.ge, входящие в медиахолдинг Palitra Media провели опрос, согласно которому у Зурабишвили больше шансов на победу во втором туре голосования.

Согласно исследованию, проведенному по заказу оппозиционного телеканала Rustavi2, на вопрос "За кого бы вы проголосовали, если президентские выборы проводились сегодня?", 37% опрошенных назвали Вашадзе, а 35% - Зурабишвили.



