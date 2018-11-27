В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полет на Марс

Пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight. Брифинг транслировался на сайте NASA.

"Вероятно, полет на Марс будет возможен в 2030-х годах, и это было бы весьма амбициозным графиком, - отметил он. - Сначала мы двинемся к Луне, и этот пункт обозначен в качестве первостепенного в политической директиве, одобренной президентом США. Мы должны создать устойчивую структуру для доступа в космос с участием людей и использованием автоматических устройств для того, чтобы достигать окрестностей Луны, и для того, чтобы обеспечивать посадки на ее поверхность".

"Как только мы добьемся этого, - отметил директор NASA, - мы приступим к созданию международной коалиции, чтобы обеспечить устойчивый доступ на поверхность Луны. На этом этапе мы осуществим оценку технических решений, оценим риск, связанный с полетами, а также воздействие полетов на физиологию человека".