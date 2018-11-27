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Апелляционный суд рассматривает жалобу на аннулирование решения об аресте Роберта Кочаряна на основании его иммунитета


Апелляционный суд рассматривает жалобу на аннулирование решения об избрании в качестве меры пресечения ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании его иммунитета.

Как сообщает «Арменпресс», судебное заседание ведет судья Рубен Мхитарян.

 

На судебном заседании присутствует также второй президент Армении Роберт Кочарян.


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