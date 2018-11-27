Ара Баблоян отбывает в Санкт-Петербург

Делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном, 28 ноября отбывает в Санкт-Петербург – для участия в заседании Совета МПА СНГ, 48-го пленарного заседания и заседаний постоянных комиссий по правовым вопросам, вопросам обороны и безопасности, политическим вопросам и вопросам международного сотрудничества, а также в международной конференции “150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете на применение некоторых взрывных бомб в ходе войны: новые контексты, прежнее значение” и в научно-практической конференции по проблемам экономической безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в составе возглавляемой А.Баблояном делегации депутаты НС Х.Арутюнян, Э.Нагдалян, К.Бекарян и К.Нагапетян.