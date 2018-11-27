Берни Сандерс может принять участие в выборах президента США в 2020 году

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что может принять участие в президентских выборах в США в 2020 году, если он будет "лучшим кандидатом", чтобы одержать победу над нынешним президентом страны Дональдом Трампом, передает Арменпресс.

"Если будет кто-то еще, кто, как выяснится, по какой-либо причине может справиться с этой работой лучше меня, я приложу все усилия, чтобы победил он или она. Если выяснится, что я являюсь лучшим кандидатом, чтобы победить Трампа, тогда я, вероятно, буду баллотироваться", — заявил Сандерс в интервью журналу New York Magazine.

"Я не один из тех сыновей мультимиллионеров, чьи родители сказали им, что они станут президентом США. Я не просыпаюсь утром со жгучим желанием быть президентом", — заявил в ходе интервью Сандерс.

Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах.