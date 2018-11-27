Ученые предостерегли от работы более 50 часов в неделю

Продолжительная и напряженная работа негативно сказывается на состоянии психики французов и француженок. Таков главный вывод исследования, проведенного Фондом Пьера Декера (специализирующегося на изучения вопросов психического здоровья), при содействии института социологических исследований Ipsos и экспертов Национального объединения трудящихся сферы культуры и коммерции (Cnam). О его публикации сообщила во вторник газета Le Parisien, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Исследование указало на то, что в большей мере подвержены опасности психических заболеваний, вызванных работой, женщины (26%), чем мужчины (19%). Также значительно более сильной эта тенденция является у людей, работающих более 50 часов в неделю - соотношение с работающими меньше времени составляет 35% к 21%. Более сильное негативное воздействие на психику оказывает труд и на тех людей, у которого нет постоянного рабочего места (соотношение 33% к 22%). Также в негативной зоне находятся и люди (30%) с небольшой зарплатой, составляющей менее €15 тыс. в год.

Как выяснилось, на психическое здоровье трудящихся значительно влияет также восприятие ими полезности своего труда, а также взаимоотношения в коллективе, отношение начальства к подчиненным.