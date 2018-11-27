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Стратегический советник от США приступил к работе в Генштабе и Минобороны Украины


В министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Представила назначенного советника министру обороны Украины Степану Полтораку посол США в Украине Мари Йованович.

"Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил Дейтон, который также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла .

 

 




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