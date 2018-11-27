В результате модернизации производительность Армянской АЭС увеличиться на 21% больше электроэнергии

Армянская АЭС будет производить больше электроэнергии в результате модернизации и продления срока эксплуатации, которые осуществляются в рамках межправительственного соглашения между Россией и Арменией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

«В результате общего проекта у нас будет 10-процентное увеличение мощности при одном и том же расхода топлива. Это означает, что у нас будут большие объемы производства и снижение тарифов», - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможен ли более низкий тариф на электроэнергию в результате этих работ, он сказал: «Однозначно, есть возможность: если ААЭС обычно давала 2,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии, в результате переоснащения мы достигнем 2,9 миллиарда. Это означает, что атомная электростанция будет поставлять на около 500 миллионов кВт/ч электроэнергии. Это повлияет на оптовый тариф на электроэнергию, естественно, повлияет и на общий оптовый тариф».