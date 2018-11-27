Президент Армении принял участие в обсуждении по вопросам международной безопасности

Находящийся с официальным визитом в Берлине президент Армении Армен Саркисян принял участие в обсуждении, организованном Мюнхенской международной конференцией по безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в мероприятии приняли участие председатель конференции Вольфганг Ишингер, представители министерств обороны и иностранных дел Германии, законодатели Бундестага, депутаты Европарламента, эксперты в области безопасности, а также руководители исследовательских центров.

В ходе обсуждений основное внимание уделялось глобальной безопасности, текущим изменениям, текущим вызовам и ожиданиям, а также возможностям их преодоления.

В своем выступлении президент Саркисян сказал, что Армения готова к сотрудничеству и готова стать платформой для различных дискуссий.