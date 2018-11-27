Макрон заявил, что отказ от ископаемых источников энергии укрепит суверенитет Франции

Постепенный отказ от повсеместного использования ископаемых источников энергии позволит Франции укрепить независимость от действия ряда игроков на рынке нефти и газа, в том числе от России и Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Цель нашей энергетической стратегии - излечение от зависимости от ископаемых источников энергии", - пояснил Макрон. "Цены на топливо и счета за газ зависят от решений России, Саудовской Аравии и Ирана, - отметил он. - Поэтому постепенный отход от [ископаемого топлива] для нашего общества и экономики значит укрепление нашей независимости, нашего суверенитета".

Франция планирует полностью отказаться от угольных электростанций к 2022 году, отметил также Макрон.

Как сообщил Макрон, Франция увеличит на €3 млрд ежегодные субсидии на развитие энергетики из возобновляемых источников, доведя эту сумму до €8 млрд.

Кроме того, глава государства анонсировал расширение парка ветряных электрогенераторов и троекратный прирост производства энергии за счет ветра к 2030 году. Также к этому сроку Франция планирует увеличить в 5 раз производство солнечной энергии.