За что убивают женщин: шесть реальных историй, произошедших за один день

Как следует из отчета, опубликованного управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), ежедневно во всем мире 137 женщин гибнут от рук своих близких и родствеников, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По данным ООН, местом убийства женщин чаще всего становится родной дом.

Более половины из 87 тысяч женщин, убитых в 2017 году, стали жертвами самых близких людей. Из них около 30 тысяч погибли от рук партнера - мужа или сожителя - и еще 20 тысяч были убиты родственниками.

Данные, собранные управлением ООН по наркотикам и преступности, свидетельствуют о том, что для мужчины вероятность погибнуть в результате умышленного убийства в четыре раза выше, чем для женщины.

ООН указывает на то, что во всем мире в 8 из 10 случаев жертвами убийства становятся мужчины.

При этом в том же отчете говорится, что более 80% жертв преступлений, совершенных членами семьи против родственников - женщины.

"Насилие со стороны близких людей продолжает непропорционально тяжело сказываться именно на женщинах", - говорится в отчете ООН.

В отчете ООН обобщается статистика убийств за 2017 год, полученная из государственных источников.