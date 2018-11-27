Генеральный прокурор Армении Артур Давтян присутствует на заседании Апелляционного суда по делу Кочаряна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян присутствует на заседании Апелляционного суда, в ходе которого рассматривается жалоба на аннулирование решения об избрании в качестве меры пресечения ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании его иммунитета.

Как сообщает Арменпресс, судебное заседание ведет судья Рубен Мхитарян.

На судебном заседании присутствует также второй президент Армении Роберт Кочарян.