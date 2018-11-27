Лавров: Россия не видит необходимости в посредниках по инциденту в Керченском проливе

Россия не видит необходимости в посредниках при разрешении ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе, власти РФ и Украины способны сами обсудить имеющиеся вопросы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Вчера ситуация [вокруг инцидента в Керченском проливе] обсуждалась в телефонном разговоре президента [России Владимира] Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу, и было достигнуто определенное понимание, которое, думаю, в ближайшее время будет реализовано. Я не вижу необходимости в каких-либо посредниках. Я думаю, что это сугубо практический вопрос", - сказал он.

"В практическом плане, я думаю, на уровне местных пограничных властей двух стран вполне, если какие-то есть технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны, можно было бы эти вопросы обсудить", - подчеркнул Лавров.