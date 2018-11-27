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Азиатские индексы - 27-11-18


ТОКИО, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.64% и составил 21952.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.73% и составил 1644.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 2574.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 26331.96 пункта.




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