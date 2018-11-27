Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-11-18
ЕРЕВАН, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 ноября, курс доллара США вырос на 0.39 драмa и составил 485.08 драм. Курс евро сократился на 2.57 драмa и составил 548.72 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.27 драм. Курс британского фунта сократился на 3.53 драмa и составил 618.72 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 11.45 драмa и составила 19079.76 драм. Цена серебра выросла на 2.13 драмa и составила 224.27 драм. Цена платины выросла на 57.30 драмa и составила 13115.97 драм.
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