Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-11-18

ЕРЕВАН, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 ноября, курс доллара США вырос на 0.39 драмa и составил 485.08 драм. Курс евро сократился на 2.57 драмa и составил 548.72 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.27 драм. Курс британского фунта сократился на 3.53 драмa и составил 618.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 11.45 драмa и составила 19079.76 драм. Цена серебра выросла на 2.13 драмa и составила 224.27 драм. Цена платины выросла на 57.30 драмa и составила 13115.97 драм.