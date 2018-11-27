ВС Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы “Точка”

Вооруженные силы Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы “Точка”. Ракета точно поразила намеченную цель с расстояния в 65 километров. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Телепрограмма “Зинуж” (“Военная сила”) Общественного телевидения Армении подготовила специальный репортаж об испытании системы, которая выйдет в эфир 1 декабря в 21:45 по местному времени.

Предварительный просмотр программы уже доступен на канале YouTube телевизионной программы.

Ракета комплекса «Точка» («Точка-У») представляет собой управляемую на всём протяжении полёта одноступенчатую твердотопливную (не является баллистической так как управляется на всём протяжении полёта), состоящую из ракетной части 9М79 (9М79М, 9М79-1) с Х-образным расположением рулей и крыльев и из неотделяемой в полёте головной части (ГЧ).