Председатель Национального собрания Республики Арцах провел рабочее совещание

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 27-го ноября созвал рабочее совещание, в котором приняли участие заместитель председателя, руководители постоянных комиссий и фракций, а также ответственные лица аппарата НС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, председатели постоянных комиссий дали соответствующие пояснения касательно законопроектов, получивших положительное заключение на прошедших в комиссиях обсуждениях.

В повестку предстоящего пленарного заседания Национального собрания будут внесены несколько вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению: программа деятельности Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции на 2019 год, избрание члена Аудиторской палаты и назначение судьи первой инстанции общей юрисдикции.

Подводя итоги рабочего совещания, председатель НС объявил, что очередное заседание 8-ой сессии НС состоится 29-го ноября в 11:00. Планируется также процедура вопросов и ответов между законодательной и исполнительной ветвями власти.