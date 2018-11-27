В рамках закона об амнистии освобожден 531 заключенный

В рамках закона об объявлении амнистии по уголовным делам по случаю 100-летия Первой Армянской Республики и 2800-летия основания Еревана по состоянию на 18:00, 26 ноября, освобожден 531 заключенный. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении.