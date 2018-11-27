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Тариф на питьевую воду в Армении не подорожает до 2024 года


Тариф на питьевую воду в Армении не подорожает до 2024 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе избирательной кампании в городе Алаверди.

«В результате переговоров между правительством Армении и компания «Веолия Джур» было принято решение о том, что тариф на питьевую воду в Армении не подорожает до 2024 года», - сказал Пашинян, добавив, что это первое серьезное сотрудничество между правительством Армении и французской компанией.




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