Отказ делегатов Грузии, Турции и Азербайджана от почетных медалей ПА ЧЭС никак не связан с Арменией

Отказ делегатов Грузии, Турции и Азербайджана от почетных медалей ПА ЧЭС во время Ереванской сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества никак не связан с Арменией. В беседе с Арменпресс об этом сказал заместитель руководителя Национального Собрания Армении Арсен Бабаян, отметив, что этот вопрос связан с отношениями между тремя государствами и Секретариатом Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

«Принимая во внимание тот факт, что сессия состоялась в Армении, естественно, эти события произошли в нашей стране. У каждого государства были причины отказаться от почетных медалей», - сказал Арсен Бабаян.

Представитель грузинской делегации заявил, что глава делегации отказался от медали, не комментируя свой шаг. Глава турецкой делегации Джемаль Озтурк также отказался от медали. «Я думаю, что я не имею чести принять эту медаль», - сказал он.

Было разъяснено, что глава турецкой делегации отказался, поскольку он еще не получил мандата. Глава азербайджанской делегации Эльдар Гулиев также заявил, что он работает в структуре всего два года и не может принять такую медаль.