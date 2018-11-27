Президент Саркисян пригласил президента Германии посетить Армению с официальным визитом

В резиденции президента Федеративной Республики Германии, во дворце Бельвю, состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна и г-жи Нуне Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и г-жа Эльке Бюденбендер встретили президента Саркисяна и г-жу Нуне Саркисян у входа во дворец и проводили их в фойе, чтобы сделать запись в Книге почетных гостей.

В исполнении военного оркестра прозвучали национальные гимны Армении и Германии.

Далее состоялась встреча Франка-Вальтера Штайнмайера и Армена Саркисяна тет-а-тет, а затем встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Президент Германии приветствовал президента Армена Саркисяна и его первый официальный визит в Германию. Он также коснулся недавних изменений в Армении и приветствовал их мирный характер.

В своем выступлении президент Саркисян отметил, что он рад находиться в Германии с официальным визитом. «Я рад находиться в дружественной Германии в рамках своего первого официального визита. Германия является другом Армении, основным экономическим партнером, активным сторонником повестки Армения-ЕС. Германия также интересна нам как государство с моделью парламентского управления, и немецкий опыт парламентской демократии может быть очень важным и поучительным для нас», - сказал Армен Саркисян.

Высоко оценив финансово-техническую помощь, оказываемую Германией нашей стране, а также поддержку демократических и правовых реформ, президент Саркисян подчеркнул важность расширения сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах.

Президент Саркисян пригласил своего немецкого коллегу посетить Армению с официальным визитом. Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение.