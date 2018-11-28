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Айк Марутян будет принимать граждан в мэрии Еревана


Мэрия Еревана распространила заявление. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Уважаемые сограждане, 
Мэр Еревана Айк Марутян периодически будет организовывать приемы граждан в мэрии Еревана. Предстоящий прием пройдет 30-го ноября с 10:00 до 16.00. 
Для участия в приеме можно зарегистрироваться, позвонив по номеру (011) 51-42-72. Можно также отправить письмо по адресу Ереван-0015, ул. Аргишти 1 или по адресу электронной почты [email protected] Прием граждан будет проходить по порядку регистрации. Письменно регистрирующихся граждан просим указать имя, фамилию, контактные данные и краткую информацию о соответствующей проблеме».



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