Решение об отводе судьи по делу Кочаряна будет опубликовано в 17:00

Адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил обоснования для ходатайства об отводе судьи. Апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу на отмену ареста Роберта Кочаряна по основаниям его неприкосновенности. Как передает «Арменпресс», процесс ведет председательствующий судья Рубен Мхитарян.

27-го ноября заседание было отложено в связи с подготовкой отвода судьи Рубена Мхитаряна. С ходатайством об отводе судьи выступили адвокаты Кочаряна.

Накануне заседание Апелляционного суда, на котором должно было быть рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры об отмене решения Кассационного суда об освобождении Кочаряна, было перенесено из-за решения адвокатов Кочаряна представить ходатайство о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна.

"За несколько дней до заседания мы узнали, что в Апелляционном суде прошла жеребьевка, по итогам которой было решено, какой судья должен вести это дело. Жеребьевка как таковая не предусмотрена законом, поэтому мы сначала захотели уточнить у судьи: действительно ли все было именно так? Судья подтвердил на вчерашнем заседании, что жеребьевка была", - сказал адвокат

По его словам, судья еще более усугубил ситуацию, когда, сообщил об отсутствии протокола жеребьевки и сказал, что действительно вытащил бумагу, согласно которой должен вести дело. Однако, по словам судьи, он не знает при его назначении учитывался результат жеребьевки или же иные показатели.



"Он предложил уточнить обстоятельства у и.о. председателя суда, что мы вчера и попытались сделать. Он сообщил, что жеребьевка действительно была, а протокола нет. Он сдевлал также противоречащее заявление о том что "судья был избран случайным образом и с учетом загруженности", - сказал Алумян.



По словам адвоката, согласно Европейской конвенции по правам человека судейский состав должен быть назначен в соответствии с законом. В этой связи адвокаты доказали, что закона, по которому состав должен быть избран жеребьевкой, не существует.



Алумян отметил, что прокуратура нейтрально отнеслась к выявленной информации, а следователь согласился, что Мхитарян не должен вести дело. Заседание отложено до 17:00 среды.



Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28-е июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого был привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент объявлен в розыск.





Апелляционный суд 13-го августа удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест. Ходатайство было удовлетворено с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян был отпущен на свободу из зала суда. Кассационный суд Армении 21-го августа получил жалобу Генеральной прокуратуры по решению Апелляционного суда об освобождении Кочаряна. Жалоба должна была быть рассмотрена в течение трех месяцев. Кассационный суд Армении 15-го ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора по отмене Апелляционным судом ареста экс-президента Роберта Кочаряна, направив дело на доследование.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.