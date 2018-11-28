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Ждем официального получения важных документов: Артур Ванецян – о депутате, замешанном в коррупционном скандале


Пока о депутате, замешанном в коррупционном скандале (на которого намекнул в НС Армении Никол Пашинян) новостей нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

 «Есть документы, ждем их официального получения, потом только сообщим подробности», – сказал сегодня в беседе с журналистами директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ответ на вопрос о задержании депутата, о котором сказал  и.о. премьер-министра Никол Пашинян с трибуны Национального Собрания.

«Есть раскрытое уголовное дело с участием члена Национального Собрания, которое уже доказано на 100%, и уже два месяца мы ждем официальный ответ на один документ, и как только его получим, будет инициатива о задержании этого депутата, это дело о взятке. Но это связано с иностранным дипломатическим представительством, и этот документ не приходит уже три месяца. Хорошо, можно протянуть еще неделю, еще месяц, но нет иного варианта - этот депутат будет задержан, это будет дело о самой крупной взятке в истории третьей Республики, которое приведет к другим высокопоставленным чиновникам», – заявил Пашинян 24 октября в своей речи в НС РА.

На уточняющий вопрос журналиста, почему пока не получили эти документы, Артур Ванецян ответил: «Как только будут получены, вам расскажу, почему так долго тянулось».

Ванецян не представил подробностей относительно того, на основании какого сообщения возбуждено это уголовное дело.


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