Аргентинскую столицу «зачистят» от жителей ради саммита

Жителей аргентинской столицы Буэнос-Айреса настоятельно попросили покинуть город во время саммита «Большой двадцатки», который начнется 30 ноября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, город «полностью закроют ради обеспечения безопасности» с четверга, 29 ноября, когда участники мероприятия начнут прибывать в столицу. Самолетам будет запрещено пролетать над Буэнос-Айресом, а поезда, метро и все другие виды общественного транспорта прекратят движение.

Общественный транспорт не будет работать не только в столице, но и в прилегающих районах. Меры затронут в общей сложности около 12 миллионов человек. За безопасность города будут отвечать 22 тысячи полицейских и агентов спецслужб.

30 ноября объявлен выходным днем, а правительство страны призвало жителей города покинуть его пределы. «Мы рекомендуем всем воспользоваться длинными выходными и уехать, — заявила министр безопасности Патриция Булрич. — Уезжайте в четверг, потому что находиться в городе будет очень сложно». Она добавила, что во многие места в Буэнос-Айресе будет невозможно попасть по соображениям безопасности.