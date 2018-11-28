Призываю всех консолидироваться вокруг единой позиции по теме Арцаха: Заявление Ара Баблояна

Председатель НС Армении Ара Баблоян выступил в преддверии выборов с заявлением. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации НС Армении. В заявлении сказано:

“Дорогие коллеги, дорогие друзья, развивающиеся в последние дни в ходе кампании по внеочередным выборам некоторые события не могли оставить меня равнодушным. Эти события заставили меня вновь обратиться ко всем вам на правах старшего товарища.

Почти 30-летняя история РА доказала, что есть ценности, которые не подвергаются спекуляции, злоупотреблению, торгам, а также эти ценности не могут опускаться на уровень личных или политических предвыборных интересов. Среди этих ценностей свое уникальное место занимает Арцах. Лишь два года назад, в апреле, все мы вновь отметили и убедились, что безопасность и право наших арцахских соотечественников на самоопределение находятся под нашей опекой. Каждый из нас показал, что стоит грудью за Арцах и арцахца, доказал, что вся наша сила направлена на защиту Арцаха и арцахца.

В вопросе Арцаха среди нас не должно быть черных, красных, белых или зеленых. Разделение на политические цвета, если не способны отказаться от них, распространим исключительно на политическую борьбу, а Арцах и Республика Армения имеют лишь один единый цвет, и это – армянский триколор. Причем сказанное равно относится ко всем политическим силам.

Дорогие друзья, триколор един, как едины безопасность Арцаха и Республики Армения и будущее Арцаха и Республики Армения. Поэтому призываю всех вас консолидироваться вокруг единой позиции: тему Арцаха или название Арцах по джентльменскому соглашению вообще исключить из повседневного словаря предвыборных выступлений и дискуссий.

Обращаюсь к братьям и сестрам Арцаха.

Прошу в эти предвыборные дни воздерживаться от нагнетания страстей и не реагировать на некоторые звучащие заявления, которые, по всей вероятности, есть следствие неверных формулировок. Как уже отметил, безопасность и надежное будущее Арцаха и Республики Армения – единая цель всех нас”.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.