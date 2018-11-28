Полиция задержала иностранца, пересекшего границу Армении с фальшивыми документами

На днях была получена оперативная информация о том, что гражданин Конго Нибу Хевен 7 октября проник через аэропорт «Звартноц» в Армению по документам Мике Нджибу Муэла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Гражданина Конго с фальшивыми документами в Армении подвергли приводу полицейские.

По сведениям, была получена оперативная информация о том, что гражданин Конго Нибу Хевен 7 октября проник через аэропорт «Звартноц» в Армению по документам Мике Нджибу Муэла. Прибыв в Ереван, он уничтожил паспорт и уже по своему свидетельству о рождении обратился в миграционную службу для получения свидетельства о пребывании. 12 ноября Нибу Хевен подвергнут приводу. Возбуждено уголовное дело.