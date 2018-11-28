Исследование: более 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия 5G

Свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей пятого поколения мобильной связи 5G. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в отчете Ericsson Mobility Report.

"К концу 2024 года в зоне действия сетей 5G будет жить более 40% населения, а число подключений к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа достигнет 1,5 млрд. Темпы развертывания 5G в мировом масштабе будут выше, чем у мобильных технологий предыдущих поколений", - отмечается в отчете. Среди преимуществ технологии 5G - высокая емкость сети, снижение стоимости передачи трафика в пересчете на один гигабайт и способность обеспечить потребности новых сценариев использования.

Согласно прогнозу Ericsson, в ближайшие годы лидерами в области 5G будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия. "К концу 2024 года в Северной Америке на сети 5G будет приходиться 55% мобильных подключений, а в Северо-Восточной Азии - 43%. Для сравнения - в странах Западной Европы только 30% мобильных подключений будут осуществляться на базе технологии 5G", - говорится в отчете.