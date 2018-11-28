Председатель НС Армении принял делегацию из Туркменистана

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 28 ноября принял главных специалистов министерства здравоохранения и руководителей ведущих медицинских центров Туркменистана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, делегация находится в Армении при содействии Детского фонда ООН (UNICEF) и всеобщей интернет-сети Йодин. Цель визита – изучение опыта скрининга новорожденных, уже тринадцать лет проводимого в Армении.

А.Баблоян ознакомил с законодательным полем Армении в сферах здравоохранения, социального обеспечения, защиты прав детей.

Спикер НС по просьбе гостей представил усилия специалистов по внедрению программ скрининга новорожденных, проделанную ими работу и ее итоги.

По словам главы парламента, для выявления инвалидности детей с ранней стадии жизненного цикла, в случае оказания необходимого вмешательства с помощью комплексных услуг и мер вполне реально обеспечить дальнейшее полное вовлечение ребенка в общественную жизнь.

По мнению Баблояна, наилучшие результаты возможны при наличии межведомственного сотрудничества в социальной, здравоохранительной и образовательной сферах – при активном участии муниципальных органов.

Руководитель законодательного органа отметил, что одной из важных особенностей применения модели является создание государством для детей с проблемами развития и инвалидов реабилитационной службы, возможность получения ими образования и обеспечение полноценной опеки.

Гости из Туркменистана поблагодарили А.Баблояна за теплый прием и обстоятельное ознакомление с интересующими их темами. Они отметили, что накопленный в Армении продуктивный опыт будет по возможности применен в их стране.

Члены делегации выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных программ.