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В Китае удалось снять на видео редких бакланов


Более 40 малых бакланов недавно были замечены в водном парке Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, как передает Арменпресс, об этом  сообщает  CGTN.

Впервые исчезающие виды птиц были зарегистрированы в Китае.

Это свидетельствует о том, что экологическая обстановка в стране улучшается.

 




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