Актер Кайл Маклахлен, известный зрителям по роли агента Купера в многосерийном триллере "Твин Пикс", сыграет 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта в новом сериале Atlantic Crossing ("Пересечение Атлантики") норвежской студии Beta Film. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на заявление киностудии.

Помимо Маклахлена, в многосерийной картине также будет занята шведская актриса София Хелин, игравшая в сериале "Мост" (The Bridge, 2011-2018). Сюжет будет разворачиваться вокруг судьбы кронпринцессы Норвегии Марты Шведской, которая бежала в 1940 году в США и по приглашению Рузвельта какое-то время жила вместе со своими детьми в Белом доме. Хронометраж всего сериала, как предполагается, будет составлять восемь часов.

Как рассказал Маклахлен, сыграть президента Рузвельта было его заветной мечтой. "Сыграть одного из величайших президентов Америки - одного из величайших мировых лидеров - это исполнение мечты ", - сказал актер.

Кинокомпания отметила, что съемки пройдут в США, Великобритании и Норвегии. Создателем сериала стал Александр Эйк, который написал сценарий вместе с Линдой Мэй Каллестайн.