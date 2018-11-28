Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

Все виды спорта, связанные с тренировкой выносливости, заметно сильнее продлевают жизнь и лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды упражнений. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале European Heart Journal.

"Все врачи рекомендуют заниматься спортом, однако никто не проводил масштабных проверок того, как он влияет на реальное долголетие человека, так как такие опыты сложно организовать и еще сложнее найти на них деньги. В нашем эксперименте участвовало всего 124 человека, однако и этого хватило для того, чтобы поставить рекорд и открыть интересный факт", — заявил Ульрих Лауфс (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета (Германия).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные виды спорта и физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность их жизни и ее качество в преклонные годы, передает Арменпресс.

К примеру, несколько лет назад ученые из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом.

Позже их австралийские коллеги проанализировали то, как разные виды спорта влияли на продолжительность жизни пожилых жителей Британии и пришли к выводу, что далеко не все из них продлевают жизнь. К примеру, подобными свойствами обладали теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияли на долголетие.

Анализируя результаты всех подобных опытов, Лауфс и его коллеги обратили внимание на любопытную закономерность – все виды упражнений, которые были наиболее полезны для организма, относились к числу так называемых "тренировок на выносливость", укрепляющих работу сердца и помогающих мускулам эффективнее использовать кислород.