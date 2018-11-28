Азиатские индексы - 28-11-18

ТОКИО, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.02% и составил 22177.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.58% и составил 1653.66 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.05% и составил 2601.74 пункта, а HANG SENG вырос на 1.33% и составил 26682.56 пункта.