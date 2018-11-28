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AP: в результате удара по силам движения "Талибан" в Афганистане погибли 30 мирных жителей


По меньшей мере 30 гражданских лиц погибли в результате удара ВВС Афганистана по силам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 20 жертвах среди мирных жителей. Отмечается, что в ходе удара также погибли 16 талибов.

 

 




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