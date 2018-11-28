52-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС завершило работу

28 ноября 52-е пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС продолжило работу. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в начале заседания председатель ПАЧЭС, председатель НС Армении А.Баблоян поздравил албанскую делегацию с Национальным днем Албании, пожелав албанскому народу мира и процветания.

А.Баблоян проинформировал, что 53-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС пройдёт в июне 2019 г. в Баку.

На заседании в ротационном порядке председательство в ПАЧЭС передано Милли Меджлису Азербайджана.

Глава азербайджанской делегации в ПАЧЭС Э.Гулиев поблагодарил председателя ПАЧЭС, Председателя НС РА А.Баблояна за организацию работы Ассамблеи на высоком уровне.

С заключительным словом на 52-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС выступил Ара Баблоян:

“ Уважаемые коллеги!

Завершая работу 52-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, которая проходит в условиях непростой экономической и политической ситуации во всем мире и в нашем регионе в том числе, еще раз хочу поблагодарить все национальные делегации за то, что приехали в Ереван, и за ваше активное участие в работе Ассамблеи, а также за большой вклад в успех нашей встречи.

За эти дни рассмотрен большой круг вопросов. Мы подтвердили важную роль парламентов в деле развития регионального экономического сотрудничества.

Уверен, что мнения и предложения, высказанные в ходе плодотворных обсуждений , будут учтены в будущей работе Ассамблеи. А деловая и конструктивная атмосфера дискуссии будет царить в Ассамблее и в будущем.

Думаю, что наша сессия была эффективной и плодотворной в смысле углубления сотрудничества между нашими парламентами.

Я уверен, что армянская делегация и впредь будет вносить весомый вклад в работу Парламентской Ассамблеи, и, что успешное сотрудничество между Национальным Собранием Республики Армения, Парламентской Ассамблеей и парламентами государств-членов ЧЭС продолжится и в будущем.

Позвольте также выразить удовлетворенность принятыми рекомендациями: "Развитие и поддержка малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС”, “Текущие и будущие перспективы развития туризма в регионе ЧЭС”, “Роль профсоюзов в укреплении экономического сотрудничества в регионе ЧЭС”.

Хочется надеяться, что в дальнейшем обсуждения актуальных проблем будет возможным, в духе конструктивного диалога, без ненужной политизации. Уверен, что подобные обсуждения создадут благоприятные условия и возможности для беспрепятственного, полноформатного, эффективного сотрудничества и свободного общения парламентариев.

Сегодня заканчивается период армянского председательства в ПАЧЭС. В соответствии с принципом ротации председательство переходит к парламенту Азербайджана.

Надеемся, что азербайджанское председательство в ПАЧЭС будет успешным и продолжит процесс достижения целей и задач Черноморского Экономического Сотрудничества.

Уверен, что совместными усилиями и при полном задействовании потенциала ПАЧЭС возможно добиться многого – на благо Черноморского региона и всех проживающих в нём народов.

Придавая огромное значение национальным парламентам, как основе демократии, а также всем представителям стран ПАЧЭС, хочу особо подчеркнуть, что только благодаря сотрудничеству и совместным действиям возможно достижение целей ПАЧЭС.

Мы обязаны проявить достаточную волю для совместных действий, несмотря на наши разногласия, и объединиться для решения проблем и реализации возможностей, а также обсуждения приоритетных вопросов, требующих принятия совместных решений и координацию усилий, с целью построения лучшего будущего для наших народов.

Позвольте еще раз поблагодарить всех Вас за участие в 52-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. Объявляю пленарное заседание закрытым. Хочу пожелать всем больших успехов и всех благ, а также благополучного возвращения на родину”.