Еврокомиссия отклонила предложение о европейском референдуме по Brexit

Еврокомиссия отказала в регистрации предложения по проведению европейского референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение не регистрировать предложение европейских граждан, обозначенное как "Европейский референдум о том, хотят ли граждане ЕС, чтобы Великобритания вышла или осталась [в Евросоюзе]". Комиссия пришла к выводу, что инициатива не отвечает условиям регистрации из-за того, что "суть вопроса находится вне компетенции ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, авторы инициативы призывали "поддержать опрос, чтобы дать всем гражданам 28 европейских стран возможность выразить свое мнение, хотят ли они Brexit или нет". В ЕК отметили, что несмотря на то, что Еврокомиссия сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, она уважает результаты референдума, проведенного в Соединенном Королевстве.