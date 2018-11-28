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Арман Киракосян отозван с должности посла Армении в Австрии


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Армана Киракосяна с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Австрии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

Другим указом президента Киракосян отозван также с постов руководителя миссии Армении в ОБСЕ и постоянного представителя Армении в офисе ООН в Вене и в других международных организациях.




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