Арман Киракосян отозван с должности посла Армении в Австрии

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Армана Киракосяна с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Австрии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

Другим указом президента Киракосян отозван также с постов руководителя миссии Армении в ОБСЕ и постоянного представителя Армении в офисе ООН в Вене и в других международных организациях.