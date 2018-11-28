Арман Киракосян назначен послом Армении в Великобритании

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армана Киракосяна Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.