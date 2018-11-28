Армен Папикян назначен послом Армении в Австрии

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Папикяна Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Австрии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.