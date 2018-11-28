Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии: первые результаты exit poll

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает по итогам второго тура выборов, свидетельствуют данные социологов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по данным опроса, проведенного на выходе с избирательных участков компанией Edison research, она набрала 55% голосов.

У ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, — 45%.

Исследование проводилось по заказу оппозиционного телеканала "Рустави 2".

Согласно опросу, который провела компания Gallup International по заказу телекомпании "Имеди", Зурабишвили набирает 58% голосов, ее соперник — 42%.

После обнародования данных Вашадзе заявил, что не признает поражения.

"Мы обязательно дождемся окончательных итогов выборов, так как данные exit poll — это данные на 17:00", — заявил Вашадзе на брифинге, добавив, что большое число избирателей пришли на участки после этого времени.

По данным ЦИК, на 17:00 проголосовали 47,51% избирателей.